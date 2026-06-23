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Bis zu 70 Grad am Dach

Hitze macht Steirern bei der Arbeit zu schaffen

Steiermark
23.06.2026 10:00
Beim Grill des Kebab-Spießes ist schwitzen vorprogrammiert.
Beim Grill des Kebab-Spießes ist schwitzen vorprogrammiert.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Vielerorts kletterten die Temperaturen in der Steiermark am Montag bereits auf über 32 Grad. Für viele „Hackler“ ist die aktuelle Hitzewelle eine enorme Belastung. Am Dach und vor dem Kebab-Spieß ist schwitzen im Moment vorprogrammiert.

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Egal ob vor dem Kebab-Spieß, am Dach oder am Bau: Die Hitze bringt aktuell alle Steirer ins Schwitzen. Während sich manche in ein klimatisiertes Büro oder ins Freibad retten können, ist die Flucht in eine kühlere Umgebung bei Weitem nicht für alle möglich

Den Grazer Jakominiplatz meidet man aktuell am besten, denn aufgeheizter Beton und wenig Schatten sind bei den derzeitigen Temperaturen keine gute Kombination. Noch heißer als draußen ist es aber hinter dem Verkaufstresen von „Kapadokya Kebap“-Chef Osman. Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern bedient er Kunden, die Schweißperlen stehen ihnen dabei auf der Stirn. Vor dem Grill des Kebab-Spießes ist die Hitze noch intensiver.

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Dachdecker: „Früher gab es zumindest eine Übergangszeit“
Vom Jakominiplatz geht es hoch hinaus. Dachdecker und Spengler kommen oft in den Genuss eines Arbeitsplatzes mit Aussicht, im Sommer möchte vermutlich aber kaum jemand mit ihnen tauschen. „Früher gab es zumindest eine Übergangszeit, heute wird es quasi von einem Tag auf den anderen so heiß“, sagt Andrea Poglonik von der Bauspenglerei und Dachdeckerei Poglonik.

Bei Dachdeckern und Spenglern hält sich die Freude über die Hitze in Grenzen.
Bei Dachdeckern und Spenglern hält sich die Freude über die Hitze in Grenzen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Zu schaffen machen die hohen Temperaturen auch den Beamten der Polizei.
Zu schaffen machen die hohen Temperaturen auch den Beamten der Polizei.(Bild: Jürgen Fuchs)

Bei wolkenlosem Himmel und Sonne kann es am Dach schon einmal 60 bis 70 Grad bekommen: „Da müssen die Arbeiter mit Handschuhen arbeiten, weil alles so heiß ist, dass man es nicht mehr angreifen kann.“ Der beste Schutz? „Viel trinken ist das Wichtigste. Sonnenhüte, Sonnencreme und Pausen im Schatten gehören bei diesem Wetter aber auch dazu“, erzählt Poglonik.

Zitat Icon

Viel trinken ist das Wichtigste. Sonnenhüte, Sonnencreme und Pausen im Schatten gehören bei diesem Wetter aber auch dazu.

Andrea Poglonik, Bauspenglerei und Dachdeckerei Poglonik

Polizisten haben keine „Sommer-Kluft“
Auch den steirischen Polizisten wird derzeit sicher nicht kalt. Sie tragen im Sommer und Winter dieselbe Uniform. In der Vergangenheit wurden allerdings Maßnahmen gesetzt: „Bei besonders herausfordernden Diensten mit langer Stehzeit in der Sonne wurden die Einsatzstunden begrenzt“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Zudem stehen den Beamten Sonnenbrillen und Sonnencreme zur Verfügung. 

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