Hitze macht Steirern bei der Arbeit zu schaffen

Dachdecker: „Früher gab es zumindest eine Übergangszeit“

Vom Jakominiplatz geht es hoch hinaus. Dachdecker und Spengler kommen oft in den Genuss eines Arbeitsplatzes mit Aussicht, im Sommer möchte vermutlich aber kaum jemand mit ihnen tauschen. „Früher gab es zumindest eine Übergangszeit, heute wird es quasi von einem Tag auf den anderen so heiß“, sagt Andrea Poglonik von der Bauspenglerei und Dachdeckerei Poglonik.