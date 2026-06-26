Kahr: „KPÖ-Sieg nicht sicher, jede Stimme zählt!“

„KPÖ macht niemals Politik gegen Menschen“

Mit dem Begriff Wahlkampfabschluss könne sie wenig anfangen: „In Wirklichkeit ist es so, dass man jeden Tag bei den Leuten sein sollte und nicht vor der Wahl ein Ideen-Feuerwerk zündet, wo man weiß, das geht sich eh nicht aus“, sagt Kahr und verwies dabei auch auf das FPÖ-Wahlkampffinale mit Herbert Kickl am Donnerstag, „wo sie so ziemlich alle Grauslichkeiten vom Stapel gelassen haben, die man sich nur vorstellen kann.“ Die KPÖ hingegen werde niemals eine Politik gegen, sondern immer nur für Menschen machen.