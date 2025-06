„The Bear“ kocht endlich wieder groß auf

Wie ein Damoklesschwert hängt die Uhr, die Onkel Jimmy (Oliver Platt) in der Küche aufstellt, über den Köpfen der Mannschaft. 1440 Stunden zeigt sie an und zählt unerbittlich Richtung Null hinunter. So lange haben Küchenchef Carmy (Jeremy Allen White), seine Partnerin Sydney (Ayo Edebiri) und Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach) Zeit, um ihr Nobelrestaurant, das sie aus dem einstigen Sandwichladen von Carmys Bruder gemacht haben, in ein finanziell funktionierendes Unternehmen zu verwandeln. Wenn nicht? Dann ist alles aus und vorbei und Onkel Jimmy dreht ihnen den Geldhahn zu. Doch um in eine funktionierende Zukunft blicken zu können, ist es an der Zeit, dass jeder vor seiner emotionalen Haustüre kehrt – nicht gerade die Stärke der Protagonisten.