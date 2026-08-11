Weltreise endete für Paar in iranischem Gefängnis

Der Sprecher der Familie erklärte, das Paar habe nach Verhandlungen mit den Gefängniswärtern schließlich zugestimmt, den Streik zu beenden. Es soll beiden wieder ermöglicht werden, wieder direkt mit Angehörigen zu sprechen. Lindseys Sohn hofft zudem auf ein Gespräch mit dem britischen Außenminister Ed Miliband, um über die Situation seiner Mutter und seines Stiefvaters zu sprechen.