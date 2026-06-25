Ministerium beruft Krisenstab wegen Hitzewelle ein

Gemeinsames Ziel sei es, „bestmöglich vorbereitet zu sein und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen“. Die Ministerin appelliert an die Bevölkerung, einfache Schutzmaßnahmen einzuhalten: „Bitte nehmen Sie die Hitzewarnungen ernst, trinken Sie ausreichend Wasser, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen während der heißesten Stunden des Tages und achten Sie besonders auf ältere Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn sowie andere besonders gefährdete Menschen.“ Gerade in Hitzeperioden könne ein kurzer Anruf oder ein Besuch einen großen Unterschied machen.