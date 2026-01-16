Vorteilswelt
Der große Gehaltscheck

Verdienen Sie 2026 mehr als der Durchschnitt?

Wirtschaft
16.01.2026 22:00
Ein neuer Gehaltscheck zeigt, wie hoch die Einkommen in Österreich je nach Geschlecht, ...
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Jeder fragt sich: Bin ich unterbezahlt? Liege ich über dem Durchschnitt? Eine neue Daten-Auswertung von fast 92.000 Gehältern liefert jetzt die Antworten – und enthüllt die Unterschiede! Wir zeigen Ihnen, in welchem Bundesland das meiste Geld aufs Konto kommt und welcher Karriere-Knopf Ihren Gehaltssprung auslöst! Und: Die Lücke zwischen Männern und Frauen bleibt groß!

Wie viel verdient Österreich? Die „Krone“ bringt den großen Gehaltscheck für 2026: Wie hoch sind die Durchschnittseinkommen für Männer und Frauen? Wie stark steigen die Löhne und Gehälter mit der Berufserfahrung? Wie viel verdienen Beschäftigte mit und ohne Personalverantwortung? Und in welchen Bundesländern bezahlen Firmen ihre Mitarbeiter am besten?

