Verdienen Sie 2026 mehr als der Durchschnitt?

Schock beim VSV: „Bulle“ kollabierte in Kabine!
KAC: Akeson kein Thema
Jeder fragt sich: Bin ich unterbezahlt? Liege ich über dem Durchschnitt? Eine neue Daten-Auswertung von fast 92.000 Gehältern liefert jetzt die Antworten – und enthüllt die Unterschiede! Wir zeigen Ihnen, in welchem Bundesland das meiste Geld aufs Konto kommt und welcher Karriere-Knopf Ihren Gehaltssprung auslöst! Und: Die Lücke zwischen Männern und Frauen bleibt groß!
Wie viel verdient Österreich? Die „Krone“ bringt den großen Gehaltscheck für 2026: Wie hoch sind die Durchschnittseinkommen für Männer und Frauen? Wie stark steigen die Löhne und Gehälter mit der Berufserfahrung? Wie viel verdienen Beschäftigte mit und ohne Personalverantwortung? Und in welchen Bundesländern bezahlen Firmen ihre Mitarbeiter am besten?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.