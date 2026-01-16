Verdienen Sie 2026 mehr als der Durchschnitt?

Jeder fragt sich: Bin ich unterbezahlt? Liege ich über dem Durchschnitt? Eine neue Daten-Auswertung von fast 92.000 Gehältern liefert jetzt die Antworten – und enthüllt die Unterschiede! Wir zeigen Ihnen, in welchem Bundesland das meiste Geld aufs Konto kommt und welcher Karriere-Knopf Ihren Gehaltssprung auslöst! Und: Die Lücke zwischen Männern und Frauen bleibt groß!