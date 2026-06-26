„Gibt Parallele“: Vance vergleicht Trump mit Nixon

Verbreitet Verschwörungserzählung

Zwischen ihm und dem amtierenden Präsidenten „gibt es eine Parallele“, so Vance. Wenn man sich anschaue, wie der „Deep State“ Nixon zu Fall gebracht habe, unterscheide sich das nicht so sehr von dem, was dieselben Gruppen und Institutionen Trump während seiner ersten Amtszeit hätten antun wollen, behauptete Vance (siehe Video unten). Er nannte dabei keinerlei Belege für seine Ausführungen.