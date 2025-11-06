Europas Linke hoffen nun auf „Mamdani-Effekt“

Die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Heidi Reichinnek, sieht das ähnlich: „Seine Kampagne zeigt zahlreiche Parallelen zu dem, was auch der Linken im Bundestagswahlkampf zu neuer Stärke verholfen hat: Zu den Menschen an die Haustüren gehen, auf Augenhöhe mit ihnen sprechen – egal ob am Infostand oder in den sozialen Medien.“ Reichinnek hatte selbst mit lockeren Reden und TikTok-Videos ihrer Partei bei der Bundestagswahl im Februar zu einem überraschend guten Ergebnis verholfen. „Genau wie die Kampagne der Linken basiert auch Mamdanis Kampagne klar darauf, die Wut der Menschen aufzugreifen und ihnen eine positive Vision zu geben, dass es auch anders geht.“ Es sei zudem beeindruckend gewesen zu sehen, wie Mamdani mit den Angriffen der politischen Gegner umgegangen sei: „Faktenbasiert, humorvoll, ehrlich. Genau das ist für linke Parteien weltweit ein Vorbild.“

„Hoffnung über den Hass triumphiert“

In anderen europäischen Ländern wird der Wahlausgang ähnlich genau beobachtet. Zack Polanski, Chef der Grünen Partei in England und Wales, nannte den Sieg einen Beweis dafür, dass „die Hoffnung über den Hass triumphiert hat“. Es gehe darum, das Leben der Menschen zu verbessern und die Ungleichheit zu bekämpfen. „Lasst uns die Rechnungen der Leute senken und Multimillionäre und Milliardäre besteuern“, sagte Polanski.