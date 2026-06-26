WM-Zwerg verabschiedete sich: „Unglaublich stolz“

Tränen werden trocknen

Aber diese werden trocknen. Und auch ohne einen Sieg kreierte Curaçao bei dieser WM berührende Szenen, die Fußballfans noch lange in Erinnerung bleiben werden. Beispielsweise als Livano Comenencia im Spiel gegen Deutschland zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte und zum Helden seines Landes avancierte.