Verkehrschaos rund um Stadtfest legt Salzburg lahm

Heute startet das dreitägige Fest der Stadt Salzburg. Während im vergangenen Jahr der morgendliche Berufsverkehr zumindest vor acht Uhr noch über die Staatsbrücke fahren konnte, wurde diese heuer bereits um sechs Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Der Stau setzte deshalb bereits gegen sieben Uhr voll ein. Rund um die Innenstadt geht es auf den Straßen kaum noch voran.