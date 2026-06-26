Verkehrschaos rund um Stadtfest legt Salzburg lahm

Megastau und kein Ende in Sicht: Während am Donnerstag ein Klein-Lkw, der im Klausentor feststeckte, den Berufsverkehr am Abend stilllegte, lässt heute Freitag das Stadtfest die Autofahrer im Frühverkehr verzweifeln. Seit sechs Uhr ist die Staatsbrücke gesperrt – und nichts geht mehr!
Heute startet das dreitägige Fest der Stadt Salzburg. Während im vergangenen Jahr der morgendliche Berufsverkehr zumindest vor acht Uhr noch über die Staatsbrücke fahren konnte, wurde diese heuer bereits um sechs Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Der Stau setzte deshalb bereits gegen sieben Uhr voll ein. Rund um die Innenstadt geht es auf den Straßen kaum noch voran.
Besonders betroffen sind die Karolinenbrücke in Richtung Unfallkrankenhaus, Teile der Alpenstraße, die Bürglsteinstraße und damit verbunden auch Gaisbergstraße und Eberhard-Fugger-Straße und Teile der Schwarzstraße in Richtung Innenstadt.
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