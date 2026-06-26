Zu viel Zuneigung
Polizei stoppt Paar bei „Wassergymnastik“ in See
Ein Liebespaar hat am beliebten Burgerwaldsee im deutschen Offenburg am helllichten Abend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche Badegäste fühlten sich durch das intime Treiben im Wasser gestört und alarmierten die Beamten – die dem „anstößigen Schauspiel“ schließlich ein Ende setzten.
Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Dienstagabend die Polizei im deutschen Offenburg (Baden-Württemberg) beschäftigt. Gegen 18.15 Uhr gingen mehrere Meldungen vom Burgerwaldsee im Stadtteil Kreuzschlag ein.
Badegäste berichteten von einem Pärchen, das sich im Wasser so innig zeigte, dass nach Ansicht der Polizei die Grenzen zwischen privater Zuneigung und öffentlicher Darbietung überschritten wurden.
Laut der Polizeidirektion hatten sich die beiden Verliebten im Wasser dazu entschlossen, ihre Gefühle vor den Augen zahlreicher Badegäste auszuleben. In der Aussendung spricht die Polizei davon, dass einige Sonnenanbeter über die „fragwürdige Form der Wassergymnastik“ irritiert gewesen seien und deshalb die Beamten verständigt hätten.
Beamte beendeten das Schauspiel
Die alarmierte Streife schritt schließlich ein und beendete das Geschehen. Die Polizisten belehrten das Paar nach eigenen Angaben über die Grenzen des öffentlichen Anstands.
Nach Angaben der Polizei zeigten sich die beiden zwar uneinsichtig. Nachdem ihnen jedoch ein Platzverweis ausgesprochen worden war, verließen sie den Burgerwaldsee. Die Beamten bezeichneten den Vorfall selbst als einen „ungewöhnlichen Einsatz“.
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