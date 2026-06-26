Polizei stoppt Paar bei „Wassergymnastik“ in See

Laut der Polizeidirektion hatten sich die beiden Verliebten im Wasser dazu entschlossen, ihre Gefühle vor den Augen zahlreicher Badegäste auszuleben. In der Aussendung spricht die Polizei davon, dass einige Sonnenanbeter über die „fragwürdige Form der Wassergymnastik“ irritiert gewesen seien und deshalb die Beamten verständigt hätten.