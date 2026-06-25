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Höllische 44 Grad!

Notlage in Deutschland: Es wird so heiß wie nie

Ausland
25.06.2026 15:34
Ein Mann versucht, seinem Hund in München Abkühlung zu verschaffen.
Ein Mann versucht, seinem Hund in München Abkühlung zu verschaffen.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit dieser Hitze ist nicht mehr zu spaßen! Wahnsinns-Temperaturen heizen Deutschland ein und bringen alle Rekorde zu Fall. Menschenleben sind in Gefahr.

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Das Pflaster glüht, es rinnt der Schweiß. Überall wird nach Abkühlung gesucht. Doch der Höhepunkt ist noch nicht erreicht, es geht noch heißer. In Berlin und Brandenburg könnte das Thermometer am kommenden Wochenende auf bis zu 44 Grad im Schatten klettern. Nie dagewesenes Extremwetter ist auch in Magdeburg, Frankfurt/Oder und rund um Cottbus zu erwarten. Für Bayern und Süddeutschland werden 38 Grad prognostiziert. Schuld an der sengenden Hitze ist der Hitzedom, eine aus Frankreich kommende festsitzende Hochdruckblase.

„Als ich am Donnerstag die Prognose des deutschen Wettermodells ICON für den kommenden Sonntag sah, war ich sprachlos. Werte bis zu 44 Grad in Deutschland hat es noch nie gegeben“, erklärt Brandt. Er empfiehlt, möglichst zu Hause zu bleiben und spricht von einer Notlage: „Draußen ist es zu gefährlich.“

Fahrradfahrer in Berlin erfrischen sich bei einem Sprinkler.
Fahrradfahrer in Berlin erfrischen sich bei einem Sprinkler.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Alles glüht tagelang
Der bisherige Spitzenwert in Deutschland wurde mit 41,2 Grad im Juli 2019 gemessen. Jetzt ist die Lage jedoch deutlich schlimmer. „Vor sechs Jahren hatten wir einen punktuellen Spitzenwert, jetzt glüht Deutschland tagelang und flächendeckend“, so Brandt. Es gebe eine „thermische Unwetterlage“, die Hitzebelastung dauere an, Menschenleben stünden auf dem Spiel. Vor allem ältere und schwache Menschen sind jetzt gefährdet, könnten dehydrieren. In den Krankenhäusern steigen die Patientenzahlen um rund 15 Prozent, auch Schlaganfälle nehmen zu.“ Der Politik müsse dringend handeln, warnt der Meteorologe: „Es müssen jetzt Kühlzentren bereitgestellt werden, notfalls muss die Bundeswehr ran. Ich erwarte von der Politik, dass sie sich kümmert und die Hitzewelle zur Chefsache macht.“

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Auch die Belastung durch UV-Strahlen treibt Sorgenfalten auf die Stirn. Am Wochenende liege der Index im ganzen Land bei acht bis neun (sehr hoch), zeigt sich das Bundesamt für Strahlenschutz alarmiert. Der Körper leide dadurch immer mehr.

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