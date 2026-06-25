Notlage in Deutschland: Es wird so heiß wie nie

Alles glüht tagelang

Der bisherige Spitzenwert in Deutschland wurde mit 41,2 Grad im Juli 2019 gemessen. Jetzt ist die Lage jedoch deutlich schlimmer. „Vor sechs Jahren hatten wir einen punktuellen Spitzenwert, jetzt glüht Deutschland tagelang und flächendeckend“, so Brandt. Es gebe eine „thermische Unwetterlage“, die Hitzebelastung dauere an, Menschenleben stünden auf dem Spiel. Vor allem ältere und schwache Menschen sind jetzt gefährdet, könnten dehydrieren. In den Krankenhäusern steigen die Patientenzahlen um rund 15 Prozent, auch Schlaganfälle nehmen zu.“ Der Politik müsse dringend handeln, warnt der Meteorologe: „Es müssen jetzt Kühlzentren bereitgestellt werden, notfalls muss die Bundeswehr ran. Ich erwarte von der Politik, dass sie sich kümmert und die Hitzewelle zur Chefsache macht.“