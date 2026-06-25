Brasilien überzeugt mit 3:0! Alle Tore im Video

Rekordweltmeister Brasilien ist bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko souverän ins Sechzehntelfinale eingezogen. Offensivstar Vinicius Jr. schnürte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim 3:0 (2:0) gegen Schottland einen Doppelpack (7., 45.+3), zudem traf Matheus Cunha (60.). Die Selecao erreichte als Sieger von Gruppe C mit 7 Punkten gemeinsam mit Marokko (7) das Sechzehntelfinale. Die Highlights sehen Sie hier im Video.