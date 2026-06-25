Marokko siegt 4:2 gegen Haiti! Alle Tore im Video

Nach hartem Kampf und zweimaligem Rückstand hat Marokko am Donnerstag in Atlanta das finale Vorrunden-Spiel gegen Underdog Haiti mit 4:2 (2:2) gewonnen, den Sieg in Gruppe C aber dennoch verpasst. Diesen sicherte sich das punktgleiche Brasilien mit einem klaren 3:0-Erfolg im Parallelspiel über Schottland. Marokko steht als Zweiter zum dritten Mal in der K.o.-Phase einer Fußball-WM, Haiti blieb der historisch erste Punktgewinn verwehrt. Die Highlights sehen Sie hier im Video.