Bosnien – Katar 3:1! Die Highlights im Video

Bosnien-Herzegowina ist bei der Fußball-WM ins Sechzehntelfinale eingezogen. Stürmer-Routinier Edin Dzeko und Co. behielten am Mittwoch in Seattle gegen Katar mit 3:1 (2:1) die Oberhand und gingen mit vier Punkten als Dritter der Gruppe B durchs Ziel. Die Highlights sehen Sie hier im Video.