0:3! Tschechien enttäuscht – Alle Tore im Video

Mexiko bleibt bei der Heim-Weltmeisterschaft auch im dritten Spiel makellos. Der Co-Gastgeber besiegte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Tschechien nach einer starken zweiten Halbzeit 3:0 (0:0) und gewann die Gruppe A mit dem Maximum von neun Punkten. Im Sechzehntelfinale wartet auf die Mexikaner ein Gruppendritter. Die über weite Strecken enttäuschenden Tschechen müssen mit lediglich einem Punkt die Heimreise antreten. Die Highlights sehen Sie hier im Video.