Gänsehautgarantie bei der Matakustix-Jubiläumsshow

Zudem kommt es zum Legenden-Comeback mit Gänsehaut-Garantie: Mölltal-Ikone Huby Mayer betritt mit den „Jungfidelen“ die Bühne, um das Matakustix-Jubiläum gebührend zu feiern. Für das stimmliche Sahnehäubchen sorgt die Kärntner Vokalgruppe Oktakord. Und: „Nachbarschaftshilfe“ gibt es auch aus der Steiermark – Amadeus-Gewinnerin Caro Fux reist mit ihrem Hit „Aff’ im Kopf“ an.