Gänsehautgarantie bei der Matakustix-Jubiläumsshow

Die 10. Ausgabe der „etwas anderen Heimatshow“ am 3. Juli in der Wörthersee Ostbucht verspricht Party pur – und ganz viele Emotion. Ist es doch die vorerst letzte Matakustix-Show.
Der Countdown läuft: Am Freitag, 3. Juli, verwandelt Matthias Ortner mit seiner Kult-Band Matakustix die Wörthersee-Ostbucht wieder in eine stimmungsvolle Open-Air-Arena. Mit Stargästen, die Fan-Herzen höher schlagen lassen! So wird auch Nockis-Star Gottfried Würcher seine Premiere auf der Matakustix-Bühne feiern.
Zudem kommt es zum Legenden-Comeback mit Gänsehaut-Garantie: Mölltal-Ikone Huby Mayer betritt mit den „Jungfidelen“ die Bühne, um das Matakustix-Jubiläum gebührend zu feiern. Für das stimmliche Sahnehäubchen sorgt die Kärntner Vokalgruppe Oktakord. Und: „Nachbarschaftshilfe“ gibt es auch aus der Steiermark – Amadeus-Gewinnerin Caro Fux reist mit ihrem Hit „Aff’ im Kopf“ an.
Musikalisches Aufwärm-Programm
Um die Besucher für die große Jubiläums-Show so richtig auf Betriebstemperatur und in Stimmung zu bringen, werden außerdem Beau James Leonard und deKlamoja im Vorfeld die Bühne der Wörthersee-Ostbucht rocken.
Infos und Karten für die Matakustix-Show unter www.ip-media.tv, www.oeticket.com und für Spätentschlossene an der Abendkasse in der Ostbucht
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