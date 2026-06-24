500 Häftlinge entlassen: Politik liefert Chaos pur

Die Zustände in der Justizanstalt Josefstadt sind katastrophal. Nicht nur für die Häftlinge, sondern für alle, die im Umfeld dieser tätig sind: Justizwachebeamte, Sozialarbeiter, Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Gutachter. Sie leisten Enormes! Auch, weil sich die Art der Kriminalität verändert hat – etwa Jugendbanden betreffend. Neuerdings braucht es in Wien bei Prozessen mit mehreren minderjährigen Angeklagten Saalschutz und Polizei, um für Ordnung zu sorgen. So explosiv ist das Pulverfass.
„Die Entscheidungsträger stehen vor der Situation jahrelanger politischer Versäumnisse“, fasst Anwalt Christian Werner zusammen, was auch wir Gerichtsreporter beobachten
Der Strafvollzug ist natürlich kein populäres Thema – die massiven Probleme wären wohl nur mit einem politischen Drahtseilakt, der größte Feinfühligkeit und Kooperation erfordert, zu bewältigen.
Doch was liefert unsere Regierung ab? Chaos pur.
Justizministerin Anna Sporrer posaunt via „Kurier“ die Freilassung von 500 Verurteilten raus. Um nur einen Tag später, ebenfalls öffentlich, eine Abfuhr von Bundeskanzler Christian Stocker zu kassieren.
Abgesehen davon, dass es für Österreich eine Bankrotterklärung wäre, aus rein wirtschaftlichen Gründen Hunderte Straftäter zu begnadigen, ist das politische Hickhack mit täglich neuen Vorschlägen auch für die Kanzlerpartei ein Eigentor. Denn übrig bleibt ein Bild der Hilflosigkeit, den Rechtsstaat durchzusetzen.
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