500 Häftlinge entlassen: Politik liefert Chaos pur

Die Zustände in der Justizanstalt Josefstadt sind katastrophal. Nicht nur für die Häftlinge, sondern für alle, die im Umfeld dieser tätig sind: Justizwachebeamte, Sozialarbeiter, Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Gutachter. Sie leisten Enormes! Auch, weil sich die Art der Kriminalität verändert hat – etwa Jugendbanden betreffend. Neuerdings braucht es in Wien bei Prozessen mit mehreren minderjährigen Angeklagten Saalschutz und Polizei, um für Ordnung zu sorgen. So explosiv ist das Pulverfass.