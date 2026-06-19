Großes Gipfeltreffen der Stars in den Nockbergen

Volksmusik, Schlager und ausgelassene Stimmung: In Bad Kleinkirchheim steigt die Vorfreude auf das Musi Open Air. Die „Krone“ hat hinter die Kulissen geblickt.
„Bereits bei den Proben war die Stimmung sensationell – die Musi-Familie ist endlich wieder in Bad Kleinkirchheim angekommen“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann, der auch bei Petrus bestes Wetter bestellt hat.
Nach der Musi-Wanderwoche präsentierten sich die Stars der Volksmusik- und Schlagerwelt – trotz Regentropfen – bestens gelaunt in Bad Kleinkirchheim und lieferten schon bei der Generalprobe ein wahres Hitfeuerwerk.
Ein eigenes Gipfelkreuz für Musi Open-Air
Die AlpenRebellen hatten zum Auftakt jedoch eine besondere Überraschung parat: „Unsere neueste Single heißt ,Wir sind am liebsten in die Berg“ – deshalb haben wir gleich ein eigenes Gipfelkreuz mitgebracht. Ob das Kreuz stehen bleibt? Wir haben bereits mit der Grundstücksverwaltung gesprochen – die Verhandlungen laufen noch“, lacht AlpenRebelle Armand Beran.
Bereits vor zehn Tagen rollten die ersten Lkw mit Equipment auf den Hoferriegel um für die Show bestens gerüstet zu sein. Denn Fans aus Deutschland, Südtirol, der Schweiz und natürlich aus ganz Österreich werden erwartet, um gemeinsam in Kärnten zu feiern.
Doch worin liegt der besondere Zauber der Musi? „Wir lieben die Musik, haben Spaß und wollen das Leben genießen – und das inmitten der Nockberge auf friedliche und herzliche Weise“, so Adlmann. Wie sich das Moderationsduo Hertel und Ventre auf die Musi Vorbereiten und weitere spannende Einblicke und Interviews mit den Künstlern gibt‘s im Video (oben).
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