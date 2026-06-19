Großes Gipfeltreffen der Stars in den Nockbergen

Doch worin liegt der besondere Zauber der Musi? „Wir lieben die Musik, haben Spaß und wollen das Leben genießen – und das inmitten der Nockberge auf friedliche und herzliche Weise“, so Adlmann. Wie sich das Moderationsduo Hertel und Ventre auf die Musi Vorbereiten und weitere spannende Einblicke und Interviews mit den Künstlern gibt‘s im Video (oben).