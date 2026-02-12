Barrymore schockt Cuoco mit frivolem Geständnis

Bei so viel frivoler Offenheit war selbst Kaley Cuoco geschockt. Bei einem Tischtennis-Interview hatte Drew Barrymore in ihrer Talkshow die „Big Bang“-Blondine indiskret gefragt, ob sie Mitglied im „Mile-High-Club“ sei – sprich, ob sie jemals Sex über den Wolken hatte. Während Cuoco „zu hundert Prozent Nein, habe ich nicht“, beteuerte, lieferte die Moderatorin ein nicht jugendfreies Geständnis zum Thema ab.
Denn Cuoco, die in der Thriller-Serie „The Flight Attendant“ eine Stewardess spielte, konterte auf die pikante Frage mit „und du?“ Barrymore nickte lächelnd – woraufhin die Schauspielerin sie mit gespieltem Schock als „Wild Child“ bezeichnete.
„Kein schwieriges Manöver“
Barrymore ging dann noch weiter ins schmutzige Detail. Sie verriet, dass das frühere Techtelmechtel auf einem Flug mit American Airlines stattfand – und dass es „kein schwieriges Manöver“ gewesen sei und „gut funktioniert“ habe. Cuoco scherzte: „Gute Sitzplätze? Die könnte man gut dafür anpassen … kann ich mir vorstellen.“
Barrymore stellte dann klar, dass „er auf der Toilette war“, bevor sie ihr Gesicht verdeckte und fragte: „Habe ich das gerade laut gesagt?“
„Es fühlt sich anders an“
Eingefleischte Fans der 50-Jährigen wussten allerdings, dass sie sich bereits im März 2024 in einem Interview gegenüber Christina Aguilera über ihre Erfahrungen mit dem luftigen Akt ausgelassen hatte: „Wenn du dich fragst: ,Warum machen Leute das?‘ Ich sage dir: Es die Höhe. Es fühlt sich anders an. Ich dachte nur: ,Wow!‘“
Auch verriet sie, dass es der American-Airlines-Flug von Rio nach New York gewesen sei: „Das war aber vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Heute bin ich Mutter und würde so etwas niemals mehr machen!”
Xtina wiederum gab zu, „mehrfach“ in der Luft intim geworden zu sein. „Man muss das tun“, sagte die Sängerin zu den Zuschauern. „Wir verbringen so viel Zeit in Flugzeugen, da müssen wir das irgendwie hinkriegen.“
