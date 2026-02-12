Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Habe ich das gesagt?“

Barrymore schockt Cuoco mit frivolem Geständnis

Society International
12.02.2026 09:00
Drew Barrymore schockte Kollegin Kaley Cuoco in ihrer Show mit einem pinkanten Geständnis.
Drew Barrymore schockte Kollegin Kaley Cuoco in ihrer Show mit einem pinkanten Geständnis.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Bei so viel frivoler Offenheit war selbst Kaley Cuoco geschockt. Bei einem Tischtennis-Interview hatte Drew Barrymore in ihrer Talkshow die „Big Bang“-Blondine indiskret gefragt, ob sie Mitglied im „Mile-High-Club“ sei – sprich, ob sie jemals Sex über den Wolken hatte. Während Cuoco „zu hundert Prozent Nein, habe ich nicht“, beteuerte, lieferte die Moderatorin ein nicht jugendfreies Geständnis zum Thema ab.

0 Kommentare

Denn Cuoco, die in der Thriller-Serie „The Flight Attendant“ eine Stewardess spielte, konterte auf die pikante Frage mit „und du?“ Barrymore nickte lächelnd – woraufhin die Schauspielerin sie mit gespieltem Schock als „Wild Child“ bezeichnete.

„Kein schwieriges Manöver“
Barrymore ging dann noch weiter ins schmutzige Detail. Sie verriet, dass das frühere Techtelmechtel auf einem Flug mit American Airlines stattfand – und dass es „kein schwieriges Manöver“ gewesen sei und „gut funktioniert“ habe. Cuoco scherzte: „Gute Sitzplätze? Die könnte man gut dafür anpassen … kann ich mir vorstellen.“

Barrymore stellte dann klar, dass „er auf der Toilette war“, bevor sie ihr Gesicht verdeckte und fragte: „Habe ich das gerade laut gesagt?“

Kaley Cuoco ist kein Mitglied im „Mile-High-Club“, ganz anders als Drew Barrymore ...
Kaley Cuoco ist kein Mitglied im „Mile-High-Club“, ganz anders als Drew Barrymore ...(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)

„Es fühlt sich anders an“
Eingefleischte Fans der 50-Jährigen wussten allerdings, dass sie sich bereits im März 2024 in einem Interview gegenüber Christina Aguilera über ihre Erfahrungen mit dem luftigen Akt ausgelassen hatte: „Wenn du dich fragst: ,Warum machen Leute das?‘ Ich sage dir: Es die Höhe. Es fühlt sich anders an. Ich dachte nur: ,Wow!‘“

Auch verriet sie, dass es der American-Airlines-Flug von Rio nach New York gewesen sei: „Das war aber vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Heute bin ich Mutter und würde so etwas niemals mehr machen!”

Lesen Sie auch:
Kaley Cuoco und ihr Verlobter Tom Pelphrey
„Lag weinend am Boden“
Kaley Cuoco über ihren schlimmsten Lebensmoment
09.02.2026
Tage der Angst
Krebs-Schock für Hollywood-Star Drew Barrymore
04.11.2025

Xtina wiederum gab zu, „mehrfach“ in der Luft intim geworden zu sein. „Man muss das tun“, sagte die Sängerin zu den Zuschauern. „Wir verbringen so viel Zeit in Flugzeugen, da müssen wir das irgendwie hinkriegen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.647 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.680 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
980 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Society International
„Habe ich das gesagt?“
Barrymore schockt Cuoco mit frivolem Geständnis
„Hast zugenommen“
So frech kontert Daniela Katzenberger Bodyshaming
„Es tut mir leid!“
Dschungelkönig Ofarim entschuldigt sich live im TV
Heiße Kurven im Gym
J.Lo bringt Fans mit sexy Selfies ins Schwitzen
Erkannte sich nicht
Jennifer Lawrence heute: „Ich war viel zu jung!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf