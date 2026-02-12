Barrymore schockt Cuoco mit frivolem Geständnis

„Es fühlt sich anders an“

Eingefleischte Fans der 50-Jährigen wussten allerdings, dass sie sich bereits im März 2024 in einem Interview gegenüber Christina Aguilera über ihre Erfahrungen mit dem luftigen Akt ausgelassen hatte: „Wenn du dich fragst: ,Warum machen Leute das?‘ Ich sage dir: Es die Höhe. Es fühlt sich anders an. Ich dachte nur: ,Wow!‘“