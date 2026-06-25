Nach Tod von Luna Jordan: Beatles-Dreh geht weiter

Nach dem plötzlichen Tod von Schauspielerin Luna Jordan werden die Dreharbeiten zur Beatles-Serie „Hamburg Days“ wieder aufgenommen. Der Dreh war vorübergehend ausgesetzt worden, nachdem die Berliner Darstellerin im Mai im Alter von 25 Jahren gestorben war.
„Das Team hat sich die Zeit genommen, um Raum für eine erste Verarbeitung des tragischen Verlusts zu schaffen und Abschied von der geschätzten Schauspielerin und Kollegin zu nehmen“, hieß es in einer Mitteilung zur Produktion. Nun werde der Dreh in Hamburg fortgesetzt.
Rolle übernimmt Lea Drinda
Jordans Tod hatte in der Filmbranche und darüber hinaus Bestürzung ausgelöst. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie etwa im „Polizeiruf“ mitgespielt und in der Serie „Jenseits der Spree“ mit Jürgen Vogel. Für den Film „Fuchs im Bau“ erhielt sie den österreichischen Filmpreis.
In der neuen Serie sollte sie die Fotografin Astrid Kirchherr spielen. Die Rolle werde nun von Lea Drinda („In die Sonne schauen“, „Where‘s Wanda“) übernommen, teilte die Produktion mit. Mitspielen werden auch Asa Butterfield („Sex Education“) und Jonny Lee Miller („The Crown“, „Trainspotting“).
Die Serie „Hamburg Days“ soll von den Anfängen der Beatles erzählen und wird unter anderem für das ZDF und die BBC produziert.
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