Ariana Grandes freche Reaktion auf Busenblitzer

Sie hätte vor Scham im Erdboden versinken können, stattdessen nimmt sie ihren Busenblitzer mit Humor. Ariana Grande reagierte mit einem augenzwinkernden Post auf eine peinliche Kleiderpanne – indem sie eine Szene aus einem ikonischen Stripper-Film nachstellte.
Am Dienstag hatte die Sängerin einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil geteilt, auf dem sie sich hinkniete, um einen Hund zu streicheln. Dabei verrutschte ihr rot-weiß kariertes Kleid vorne und gab ihren 36 Millionen Followern direkte Sicht auf ihre entblößte linke Brust. Was sofort auf Social Media viral ging.
In dieser Bildergalerie findet sich der Busenblitzer-Schnappschuss von Ariana Grande:
Peinlich? Keineswegs!
Grandes erste Reaktion? Gar keine. Sie ließ das Foto einfach so, wie es war, auf ihrem Account.
Einen Tag später griff die 32-Jährige den Vorfall dann selbstironisch wieder auf und teilte auf ihrer Instagram-Story einen älteren Clip mit ihrer besten Freundin Elizabeth Gillies. Darin spielen die beiden eine ikonische Szene aus dem Erotik-Thriller „Showgirls“ von 1995 nach.
Freche „Showgirls“-Szene lässt Fans schmunzeln
Das Video stammt von Halloween 2023, als Grande und Gillies als Nomi Malone und Cristal Connors, die Figuren von Elizabeth Berkley und Gina Gershon, verkleidet waren.
In der Szene blickt Gillies auf Grandes Dekolleté und sagt: „Du hast tolle Brüste, sie sind wirklich wunderschön.“ Grande, die eine platinblonde Perücke trägt, antwortet trocken: „Danke.“
Für die Aktion bekam Ariana viel Beifall von ihren Anhängern. Einer schrieb etwa: „Lieber Aris Busen als die Hater-Ärsche!“
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