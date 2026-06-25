Ariana Grandes freche Reaktion auf Busenblitzer

Am Dienstag hatte die Sängerin einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil geteilt, auf dem sie sich hinkniete, um einen Hund zu streicheln. Dabei verrutschte ihr rot-weiß kariertes Kleid vorne und gab ihren 36 Millionen Followern direkte Sicht auf ihre entblößte linke Brust. Was sofort auf Social Media viral ging.