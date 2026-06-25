Wassernot wegen Pools: Strafen als letztes Mittel

Andererseits will man Bürger dazu bringen, sorgsamer mit der Ressource Wasser umzugehen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Poolbefüllung: 2027 will man möglichst alle dazu bringen, sich in den Kalender der jeweiligen Gemeinde einzutragen. Vorzeigegemeinde ist Gaishorn am See, wo sich bereits 90 Prozent der Poolbesitzer einschreiben. Und auch Kraubath an der Mur, wo die Gemeinde konkrete Zeitslots vergibt und im Gegenzug die Kanalgebühren etwas absenkt.