Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gipfeltreffen in Graz

Wassernot wegen Pools: Strafen als letztes Mittel

Steiermark
25.06.2026 16:40
In Gleinstätten gab es 2025 einen Wassermangel (Archivbild).
In Gleinstätten gab es 2025 einen Wassermangel (Archivbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Nach Engpässen bei der steirischen Wasserversorgung im Frühjahr lud Landesrätin Simone Schmiedtbauer am Donnerstag zu einem runden Tisch. Dieser brachte konkrete Ergebnisse: Ab 2027 kommen strengere Regeln für Poolbesitzer – Strafen sieht man als letztes Mittel.

0 Kommentare

Die Karte der steirischen Wasserversorgung ist auffallend kleinteilig. Genau das wird unserem Bundesland in Zeiten von Trockenheit und Hitze zum Verhängnis: Befüllen viele Bürger einer Gemeinde gleichzeitig ihre Pools, kommt es zu Engpässen. Im Frühjahr waren unter anderem Wörschach und Seckau betroffen, in Oberzeiring musste gar die Versorgung mit Tanklastern aufrechterhalten werden. 

Wie kann es gelingen, dass Wasser zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist? Diese hochaktuelle Frage stellte die zuständige Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) am Donnerstag im Rahmen eines Gipfeltreffens. Gemeinsam mit Vertretern von Gemeinden, Wasserversorgern und Fachabteilungen setzte sie sich an einen Tisch.

Runder Tisch mit Simone Schmiedtbauer, Landesrätin für Wasserwirtschaft (ÖVP)
Runder Tisch mit Simone Schmiedtbauer, Landesrätin für Wasserwirtschaft (ÖVP)(Bild: Land Steiermark/Binder)

Herausgekommen sind konkrete Maßnahmen: Einerseits sollen Wasserversorger in der „organisatorischen und technischen Resilienz“ gestärkt, sprich besser auf Notfälle vorbereitet werden. Gelingen soll das mit einem Gütesiegelprogramm und zusätzlichen Weiterbildungen.

Die Steiermark verfügt über hochwertige und ausreichende Wasserressourcen. Unsere Aufgabe ist es, die Versorgung auch in Zeiten hoher Belastung sicherzustellen.

Simone Schmiedtbauer

Landesrätin für Wasserwirtschaft (ÖVP)

Bild: Christian Jauschowetz

Andererseits will man Bürger dazu bringen, sorgsamer mit der Ressource Wasser umzugehen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Poolbefüllung: 2027 will man möglichst alle dazu bringen, sich in den Kalender der jeweiligen Gemeinde einzutragen. Vorzeigegemeinde ist Gaishorn am See, wo sich bereits 90 Prozent der Poolbesitzer einschreiben. Und auch Kraubath an der Mur, wo die Gemeinde konkrete Zeitslots vergibt und im Gegenzug die Kanalgebühren etwas absenkt.

Gemeinden können Verbote verhängen
Gesetzlich ist es darüber hinaus möglich, Befüllungen oder Autowäschen laut Gemeindeordnung bei Wassernot zu verbieten. Bei Missachtung können die Verbote auch mit Strafen durchgesetzt werden. Diese Option sehen die Wasserversorger und Gemeindevertreter aber als letztes Mittel.

Lesen Sie auch:
Clemens Matzer leitet die Abteilung 14 des Landes Steiermark – zuständig für Wasserwirtschaft, ...
Krone Plus Logo
Wasser-Experte am Wort
Poolbefüllung: „Braucht Solidarität, kein Verbot“
08.05.2026
Neues Gesetz gefordert
Volle Pools, leere Reserven: Braucht es Verbote?
08.05.2026

„Eine sichere Wasserversorgung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Mit Investitionen in die Infrastruktur, klaren Informationen für Gemeinden und einer verstärkten Bewusstseinsbildung schaffen wir die Grundlage dafür, dass auch künftige Generationen jederzeit auf eine verlässliche Trinkwasserversorgung vertrauen können“, sagt Schmiedtbauer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.06.2026 16:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Simone Schmiedtbauer
ÖVP
Wasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
126.186 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.034 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
109.842 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1281 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1152 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
976 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf