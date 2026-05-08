Volle Pools, leere Reserven: Braucht es Verbote?

Die Lage bleibt weiter angespannt: In Wörschach im Ennstal ist das Befüllen von Pools vorerst untersagt, in Oberzeiring, einem Ortsteil von Pölstal, muss die Wasserversorgung mit Tanklastern aufrechterhalten werden. Auch in Seckau betont Bürgermeister Martin Rath (ÖVP): „Aktuell können wir die Gemeinde gut versorgen, aber ein sparsamer Umgang bei Pool und Rasen ist weiterhin wichtig.“ Er hofft auf die Vernunft der Bürger, meint jedoch, „eine rechtliche Grundlage über die Trinkwasserverordnung hinaus wäre sinnvoll“.