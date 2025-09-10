WIFO: Inflation steigt, Konjunktur schleppend

Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat am Mittwoch eine nüchterne Bilanz der vergangenen Monate gezogen. Zwar sei eine Stimmungsaufhellung zu bemerken, aber keine spürbare Konjunkturbelebung. Die Inflationsrate war im 1. Halbjahr im Durchschnitt um rund einen Prozentpunkt höher als im Euro-Raum. Im Juli und August vergrößerte sich der Abstand weiter. Österreich hat nach wie vor Mühe, die längste Rezession der Nachkriegszeit hinter sich zu lassen, so das WIFO.