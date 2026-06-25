Stich ins Herz nach Streit über Jugoslawienkrieg

So fest in den Rücken des Mannes, dass die 25 cm lange Klinge sogar das Herz traf. Er starb noch an Ort und Stelle. „Ich weiß, ich habe den Mann getötet. Es tut mir wirklich leid, dass er tot ist“, meint der Kroate vor Gericht. „Was passiert, wenn man jemanden so in den Rücken sticht?“, stellt die vorsitzende Richterin eine fast rhetorische Frage. „Vielleicht Verletzungen? Ich wollte ihn nur verletzen. Ich habe das Messer aus der Lade genommen und zugestochen. Aus und fertig.“