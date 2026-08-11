Meinl-Reisinger bei Rubio: „Sehr gutes Gespräch“

USA weiter „klarer Unterstützer der Ukraine“

Mit Blick auf die Ukraine seien Österreich und die USA auf einer Linie. Die USA sähen sich „sehr klar als Unterstützer der Ukraine“ und würden dementsprechend auch militärische Unterstützung anbieten sowie Russland sanktionieren, erklärte Meinl-Reisinger. Man müsse die USA an ihren Taten messen und den „Vorhang der Rhetorik zur Seite ziehen“ erklärte die Ministerin auf die Frage, ob man sich auf die USA unter einer Regierung Donald Trumps verlassen könne.

Man sei sich zudem in der Ansicht einig, dass der russische Präsident Wladimir Putin „auf Zeit spielt“ und Rubio vertrete die Ansicht, dass aktuell kein „Fenster“ für Verhandlungen offen sei. Nichtsdestotrotz erkannte der US-Außenminister das Potenzial Wiens als Verhandlungsort an. „Wien macht einen sehr guten Job als Verhandlungsort“, zitierte Meinl-Reisinger ihren Amtskollegen.