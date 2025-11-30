Verdächtiger geständig, aber viele Fragen offen

Nur etwa zehn Stunden nach dem Leichenfund der Grazer Influencerin in Slowenien gab es – diesmal in Wien – das nächste Opfer einer Gewalttat. In Wien-Leopoldstadt wurde ein Mann ermordet. Sein Körper wies zahlreiche Messerstiche auf. Ein Mann (56) und eine Frau (46) wurden verhaftet.
Totenstille herrschte Sonntagfrüh beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Schreygasse in Wien-Leopoldstadt. Wenige Stunden zuvor, Samstagnacht gegen 22.30 Uhr, hatte ein Großeinsatz von Polizei und Rettung die Bewohner eines Mehrparteienhauses aus dem Schlaf geschreckt.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen reglosen Mann in einer Wohnung im Innenhof des Hauses vor.
Tatwaffe bereits sichergestellt
Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen ohne Erfolg. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der Körper wies zahlreiche Stichverletzungen im Rücken auf. Die Polizei konnte am Tatort ein Messer sicherstellen. Vermutlich handelt es sich um die Tatwaffe.
Ein betrunkenes Pärchen, ein Kroate (56) und eine 46-jährige Serbin – sie lebte in der Wohnung, in der sich die Tat ereignet hatte – wurde unter dringendem Tatverdacht vorerst festgenommen. Der Mann zeigte sich in der Einvernahme bereits geständig.
Weitere Ermittlungen zum Motiv waren zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gange. Auch die Einvernahme der Frau war am Sonntag noch nicht abgeschlossen.
Identität des Opfers noch nicht geklärt
Die Frage nach der Identität des Erstochenen ist ebenso noch offen. Die beiden Männer, der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer, dürften bei der 46-Jährigen zu Besuch gewesen sein. Von der Bluttat selbst haben die Nachbarn im Haus, das sich derzeit im Umbau befindet, nichts mitbekommen.
