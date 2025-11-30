Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Messermord in Wien

Verdächtiger geständig, aber viele Fragen offen

Wien
30.11.2025 16:27
In der Parterrewohnung im Innenhof des Hauses im Wiener Karmeliterviertel kam es zur Bluttat.
In der Parterrewohnung im Innenhof des Hauses im Wiener Karmeliterviertel kam es zur Bluttat.(Bild: Eva Manhart)

Nur etwa zehn Stunden nach dem Leichenfund der Grazer Influencerin in Slowenien gab es – diesmal in Wien – das nächste Opfer einer Gewalttat. In Wien-Leopoldstadt wurde ein Mann ermordet. Sein Körper wies zahlreiche Messerstiche auf. Ein Mann (56) und eine Frau (46) wurden verhaftet.

0 Kommentare

Totenstille herrschte Sonntagfrüh beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Schreygasse in Wien-Leopoldstadt. Wenige Stunden zuvor, Samstagnacht gegen 22.30 Uhr, hatte ein Großeinsatz von Polizei und Rettung die Bewohner eines Mehrparteienhauses aus dem Schlaf geschreckt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen reglosen Mann in einer Wohnung im Innenhof des Hauses vor.

Hinter dieser Tür kam es zum Mord an dem Mann.
Hinter dieser Tür kam es zum Mord an dem Mann.(Bild: Eva Manhart)

Tatwaffe bereits sichergestellt
Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen ohne Erfolg. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der Körper wies zahlreiche Stichverletzungen im Rücken auf. Die Polizei konnte am Tatort ein Messer sicherstellen. Vermutlich handelt es sich um die Tatwaffe.

Ein betrunkenes Pärchen, ein Kroate (56) und eine 46-jährige Serbin – sie lebte in der Wohnung, in der sich die Tat ereignet hatte – wurde unter dringendem Tatverdacht vorerst festgenommen. Der Mann zeigte sich in der Einvernahme bereits geständig.

Lesen Sie auch:
In diesem Haus wurde der Tote gefunden.
Pärchen festgenommen
Mordalarm in Wien: Mann erstochen aufgefunden
30.11.2025

Weitere Ermittlungen zum Motiv waren zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gange. Auch die Einvernahme der Frau war am Sonntag noch nicht abgeschlossen.

Identität des Opfers noch nicht geklärt
Die Frage nach der Identität des Erstochenen ist ebenso noch offen. Die beiden Männer, der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer, dürften bei der 46-Jährigen zu Besuch gewesen sein. Von der Bluttat selbst haben die Nachbarn im Haus, das sich derzeit im Umbau befindet, nichts mitbekommen.

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SlowenienWienLeopoldstadt
Polizei
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 4°
Symbol Nebel

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.230 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.696 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.997 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE: Kühbauers LASK gegen Krisen-Klub SK Rapid!
Zum Adventwochenende
Zwei Palästina-Flaggen auf der Votivkirche gehisst
Messermord in Wien
Verdächtiger geständig, aber viele Fragen offen
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Mister 9 Prozent: Ex-Politiker als Großverdiener
Von Polizei verfolgt
Opfer erkennt eigenes Auto: Dieb steigt aufs Gas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf