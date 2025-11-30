Verdächtiger geständig, aber viele Fragen offen

Identität des Opfers noch nicht geklärt

Die Frage nach der Identität des Erstochenen ist ebenso noch offen. Die beiden Männer, der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer, dürften bei der 46-Jährigen zu Besuch gewesen sein. Von der Bluttat selbst haben die Nachbarn im Haus, das sich derzeit im Umbau befindet, nichts mitbekommen.