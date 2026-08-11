Jetzt kommt Chlor in das Trinkwasser von Zirl

„Schwimmbadgeruch“ vorübergehend unvermeidbar

Die dabei entstehenden Abbauprodukte können vorübergehend zu einem typischen „Schwimmbadgeruch“ führen. Dieser Geruch sei im Zuge der Desinfektion zu erwarten. Das chlorierte Trinkwasser sei gesundheitlich unbedenklich und könne bedenkenlos konsumiert werden, heißt es. Die Geruchsbelastung werde aber bald deutlich zurückgehen.