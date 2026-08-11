Jetzt kommt Chlor in das Trinkwasser von Zirl

Wie geht es mit dem verunreinigten Zirler Trinkwasser weiter? Bürgermeister Thomas Öfner informierte nun über die geplanten Maßnahmen: Man setzt auf eine Chlorierung, mit der Mikroorganismen abgetötet werden. Auch der Grund für die Verunreinigung ist geklärt.
„In Abstimmung und auf klare Empfehlung der beigezogenen Fachberater haben wir uns entschlossen, sämtliches Wasser im Zulauf zum Hochbehälter Schlossbach zu chlorieren.“ Die erwartete Wirkung: „Im Wasser vorhandene Mikroorganismen werden abgetötet. Gleichzeitig wird der in den Leitungen vorhandene Biofilm abgebaut.“
„Schwimmbadgeruch“ vorübergehend unvermeidbar
Die dabei entstehenden Abbauprodukte können vorübergehend zu einem typischen „Schwimmbadgeruch“ führen. Dieser Geruch sei im Zuge der Desinfektion zu erwarten. Das chlorierte Trinkwasser sei gesundheitlich unbedenklich und könne bedenkenlos konsumiert werden, heißt es. Die Geruchsbelastung werde aber bald deutlich zurückgehen.
Das Unwetter hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Veränderungen der Geologie im Vorlauf der Quellfassungen geführt.
Bürgermeister Thomas Öfner
Bild: zVg/privat
Ein Unwetter steht als Ursache inzwischen fest
Inzwischen gilt als gesichert, dass es infolge des Unwetterereignisses vom 4. August zur Belastung des Trinkwassers gekommen ist, konkret in der Wasserkammer des Hochbehälters Schlossbach. Festgestellt wurden Bakterien fäkalen Ursprungs (E. coli und Enterokokken).
Das Unwetter habe mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Veränderungen der Geologie im Vorlauf der Quellfassungen geführt. Der Ursprung der fäkalen Verunreinigung konnte noch nicht eruiert werden.
Vorerst weiter Abkochen angesagt
Bis zur vollständigen Wirksamkeit der Chlorierung gilt weiter ein Abkochgebot. Bürgermeister Öfner sicherte eine umgehende Information über die Wirksamkeit der Chlorierung zu.
Seit Dienstag wird deshalb im Foyer des Veranstaltungszentrums B4 kostenlos Trinkwasser in Flaschen ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt täglich von 7 bis 9 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr.
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