Chaos am Yellow Carpet

Video zeigt den Schock-Angriff auf Ariana Grande

Society International
14.11.2025 09:39

Ariana Grande wurde bei der „Wicked“-Premiere in Singapur plötzlich von einem Mann gepackt – ein Angriff, der die Sängerin sichtbar traumatisierte. Das Video oben zeigt den dramatischen Moment, der das Glamour-Event schlagartig in Chaos verwandelte.

0 Kommentare

Die 32-Jährige posierte gerade für die Kameras, als ein Mann im weißen Hemd und Shorts über den Premieren-Teppich stürmte, direkt auf sie zuschoss und sie an den Schultern packte. Grande erstarrt, völlig geschockt – Sekunden, die endlos wirken.

Zum Glück war jemand anderes alles andere als in Schockstarre: Eine sichtlich erzürnte Cynthia Erivo, Grandes Filmpartnerin und „Wicked“-Co-Star, griff entschlossen ein.

Während ihres Auftritts am Red Carpet wurde Grande von einem Mann gepackt. Ein traumatisierendes ...
Während ihres Auftritts am Red Carpet wurde Grande von einem Mann gepackt. Ein traumatisierendes Erlebnis(Bild: KameraOne)

Erivo greift beherzt ein und wird zur Heldin
Erivo, die im Film die Elphaba spielt, schob den Angreifer sofort resolut von Grande weg. Erst danach stürzte das Sicherheitsteam hinzu und drängte den Mann endgültig ab. Ein Auftritt, der zeigt: Erivo hatte die Lage schneller im Griff als die Security.

Der Störenfried, in der Promiszene bereits mehrfach aufgefallen und im Netz als „Pyjama Man“ bekannt, prahlte später sogar auf Instagram mit dem Angriff und veröffentlichte ein Video des Vorfalls.

Während Stars wie Michelle Yeoh, Jeff Goldblum und Regisseur Jon M. Chu in unmittelbarer Nähe standen, kümmerte sich Erivo weiter um die völlig verstört wirkende Grande: Nahm sie liebevoll an die Hand und führte sie gemeinsam über den Teppich, weg vom Chaos – und zurück in die Sicherheit.

Glinda und Elphaba ab 20. November
Grande und Erivo spielen im „Wicked“-Zweiteiler die Hexen Glinda und Elphaba. „Wicked: Teil 2“ läuft am 20. November im Kino an, nachdem der erste Teil Ende vergangenen Jahres zum globalen Hit wurde und zehn Oscar-Nominierungen einfuhr.

Ein Premierenevent, das Geschichte schreibt – leider aus den falschen Gründen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
