Quantenphysiker erhielt „italienischen Nobelpreis“

Renommierter Preis

Die internationalen Hauptpreise im Rahmen der Feltrinelli-Auszeichnung wurden in diesem Jahr übrigens an den Chemiker Hiroaku Suga, die Immunologin Marina Cavazzana, den Literaturwissenschaftler Wang Hui und den Philologen Furio Brugnolo verliehen. Der Preis geht auf das Vermächtnis des Mailänder Unternehmers und Finanziers Antonio Feltrinelli (1887-1942) zurück, der sein persönliches Vermögen der Förderung von Wissenschaft und Kunst widmen wollte. In seinem Testament von 1936 verfügte er die Einrichtung eines Fonds, der – nach dem Vorbild der Nobelstiftung – Menschen auszeichnen sollte, die sich durch herausragende Leistungen in Künsten und Wissenschaften verdient gemacht haben.