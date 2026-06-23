Kinderbetreuung: Wahlfreiheit bleibt „Mythos“

Mütter seien heute stärker belastet als früher, sagte auch Schmidt. Die gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen könnten ein Grund dafür sein, weshalb sich immer mehr Frauen gegen eigene Kinder entscheiden. Dass sich wieder mehr für ein Leben als Hausfrau entscheiden, habe ebenfalls damit zu tun. Allerdings seien traditionelle Mutterschaftsnormen in Österreich immer schon stark gewesen und Mütter im Vergleich zu anderen Ländern auch in der Vergangenheit weniger ins Berufsleben eingestiegen, ergänzte die Soziologin.