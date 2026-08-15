Deutschkreutz heuer nur mit einem Wahllokal

Kein Wahllokal mehr für Girm

Die Bürger werden am 13. September ihre Stimme abgeben können. Der vorgezogene Wahltag findet am 4. September statt. In diesem Jahr wird es allerdings nur ein Wahllokal für die gesamte Ortschaft geben – was nun für Aufregung sorgt, zumindest bei LBL-Kandidat Manfred Kölly. Betroffen davon ist Girm, das zu Deutschkreutz gehört. Dabei würden gerade in Girm viele Menschen leben, so Kölly. Diesen kein Wahllokal in unmittelbarer Nähe zu bieten, sieht er als nicht nachvollziehbar an.