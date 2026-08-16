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Fans aus dem Häuschen

Eiskalt gegen City! Rekord-Tor von Arsenal-Kicker

Premier League
16.08.2026 16:29
Riccardo Calafiori (links) gelang ein historischer Treffer!
Riccardo Calafiori (links) gelang ein historischer Treffer!(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Historischer Treffer von Arsenal-Verteidiger Riccardo Calafiori! Nach 23 Sekunden vollendete der Italiener den ersten Angriff des Spiels gegen Manchester City und sorgte damit für das schnellste Tor in der Geschichte des Community-Shield-Bewerbs.

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Der englische Meister FC Arsenal fordert den FA-Cup-Sieger Manchester City im Community Shield! Während die Zeremonie vor dem Spiel sich etwas in die Länge zieht und der Anpfiff deshalb ein paar Minuten später erfolgte, wollten die Akteure auf dem Platz keine Zeit verlieren.

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Denn gleich der erste Angriff des Spiels führte zum ersten Treffer. Vom Anstoßkreis aus landete der Ball bei Calafiori, der von links in den Strafraum flankte. Die noch unsortierte City-Defensive konnte die Kugel dort nicht klären, sodass Myles Lewis-Skelly zum Zug kam. 

Donnarumma ohne Chance
Der 19-Jährige sah, dass Calafiori sich auf den Weg machte und steckte den Ball im richtigen Moment zum Italiener durch. Der Arsenal-Verteidiger hatte keine große Mühe mehr, den seinen heranstürmenden Landsmann im City-Tor, Gianluigi Donnarumma, zu überwinden. 

Nach nur 23 Sekunden (die exakte Zeit variierte zunächst zwischen 23 und 25 Sekunden) war Arsenal in Führung! Es war zudem ein historischer Treffer. Noch niemand gelang im Community Shield ein früheres Tor. Für den neuen Manchester-City-Trainer Enzo Maresca kein guter Einstand. Bei den Arsenal-Fans auf der Tribüne hingegen kannte der Jubel keine Grenzen mehr. 

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