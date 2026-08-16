Eiskalt gegen City! Rekord-Tor von Arsenal-Kicker

Nach nur 23 Sekunden (die exakte Zeit variierte zunächst zwischen 23 und 25 Sekunden) war Arsenal in Führung! Es war zudem ein historischer Treffer. Noch niemand gelang im Community Shield ein früheres Tor. Für den neuen Manchester-City-Trainer Enzo Maresca kein guter Einstand. Bei den Arsenal-Fans auf der Tribüne hingegen kannte der Jubel keine Grenzen mehr.