Badestellen evakuiert
Zwei Tote bei Waldbränden nahe griechischem Strand
Bei Waldbränden auf der griechischen Insel Salamis sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien in der Nähe des Strands Peristeria im Süden gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Hunderte Menschen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.
Auf der Insel Salamis nahe Athen brachen nahezu zeitgleich zwei Brände in der Nähe beliebter Badestellen im Süden und Osten aus. Die Küstenwache entsandte mehrere Patrouillenboote, um Badegäste und Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit zu bringen. Auch Privatboote kamen zu Hilfe. Laut der griechischen Feuerwehr sind im ganzen Land in den vergangenen 24 Stunden 34 neue Waldbrände ausgebrochen.
Betroffen ist unter anderem auch die Ägäis-Insel Skyros. „Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen das gewaltige Feuer“ in der Nähe des Küstenorts Atsitsa, das am Samstagnachmittag ausgebrochen sei, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender ERT. Bedroht sind einzelne Ferienhäuser. Das Dorf Pefko sei aber „vorsorglich evakuiert“ worden, sagte Bürgermeister Kyriakos Antonopoulos. Der Rauch des Feuers war am Samstagabend sogar am Himmel über der Hauptstadt Athen zu sehen, die immerhin mehr als 110 Kilometer entfernt ist.
Böen mit mehr als 100 Kilometern die Stunde
Die Löscharbeiten werden unter anderem aufgrund des starken Nordwinds in Teilen der Ägäis erschwert. Der Wind „Meltemi“, der für die Jahreszeit typisch ist, bläst mit ungefähr 70 Kilometern die Stunde, Böen erreichen auch mehr als 100 Kilometer die Stunde. Durch den Wind können aus kleinen Feuern Flächenbrande entstehen. Windbedingt mussten viele Fähren vorerst in den Häfen bleiben. Zahlreiche Menschen, vor allem aus Athen, verbringen ihren Urlaub derzeit auf den Dörfern und Inseln des Landes, um der Hitze zu entfliehen.
Die Wetterlage soll noch bis zum Wochenbeginn anhalten. Erst Anfang August hatte ein Feuer nordwestlich von Athen mehr als 11.000 Hektar Land vernichtet. Damals dauerte es fünf Tage, bis der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte.
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