Zwei Tote bei Waldbränden nahe griechischem Strand

Böen mit mehr als 100 Kilometern die Stunde

Die Löscharbeiten werden unter anderem aufgrund des starken Nordwinds in Teilen der Ägäis erschwert. Der Wind „Meltemi“, der für die Jahreszeit typisch ist, bläst mit ungefähr 70 Kilometern die Stunde, Böen erreichen auch mehr als 100 Kilometer die Stunde. Durch den Wind können aus kleinen Feuern Flächenbrande entstehen. Windbedingt mussten viele Fähren vorerst in den Häfen bleiben. Zahlreiche Menschen, vor allem aus Athen, verbringen ihren Urlaub derzeit auf den Dörfern und Inseln des Landes, um der Hitze zu entfliehen.