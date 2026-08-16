Drohnen: Rascher Überblick durch Hilfe von oben

Ob Waldbrand, Personensuche, Verkehrsunfall oder Naturkatastrophe: Für die Einsatzleitung ist ein rascher Überblick über die Lage entscheidend. Die Livebilder der Drohnen ermöglichen es, große oder schwer zugängliche Bereiche rasch zu überblicken. „Bei Bränden lässt sich erkennen, wie sich das Feuer ausbreitet, ob weitere Objekte gefährdet sind und wo Einsatzschwerpunkte gesetzt werden müssen“, betont das Landesfeuerwehrkommando Burgenland.