WM-Rekord! Ronaldo jetzt sogar besser als Messi

Was für eine Erlösung nach Tagen der Kritik! Mit einem Blitztor in seinem 75. Länderspiel brachte Cristiano Ronaldo Portugal am Dienstag gegen Usbekistan mit 1:0 in Führung – und traf damit bei allen seiner sechs WM-Teilnahmen. Das schaffte nicht einmal Lionel Messi!
Die siebte Minute: Joao Cancelo gibt den Ball scharf zur Mitte, Ronaldo steht goldrichtig und knallt die Kugel per Drop-Kick in die Maschen.
Was für eine Erlösung nach dem enttäuschenden 1:1 gegen DR Kongo. Sofort eilen alle Mitspieler zu Ronaldo, um ihm zu gratulieren. Denn damit hat der 41-Jährige auch bei seiner sechsten WM-Teilnahme getroffen – und das schaffte nicht einmal Lionel Messi, der neben Ronaldo als bislang einziger ebenfalls sechsmal beim Mega-Turnier spielen durfte.
Ronaldo holt Eusebio ein
Dazu kommt: Ronaldo ist mit 41 Jahren und 138 Tagen der zweitältester Torschütze nach Roger Mila, der jemals bei einer Weltmeisterschaft getroffen hat. Der Eckfahnen-Tänzer aus dem Kamerun wurde bei der WM 1994 in den USA in zwei Spielen eingewechselt – und hält den Alters-Rekord mit 42 Jahren und 39 Tagen.
Noch eine Bestmarke: Ronaldo holte mit seinem neunten WM-Treffer im 24. Spiel sogar seinen großen Landsmann Eusebio ein.
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