WM-Rekord! Ronaldo jetzt sogar besser als Messi

Was für eine Erlösung nach dem enttäuschenden 1:1 gegen DR Kongo. Sofort eilen alle Mitspieler zu Ronaldo, um ihm zu gratulieren. Denn damit hat der 41-Jährige auch bei seiner sechsten WM-Teilnahme getroffen – und das schaffte nicht einmal Lionel Messi, der neben Ronaldo als bislang einziger ebenfalls sechsmal beim Mega-Turnier spielen durfte.