Es war einmal … ein kratzender Rollkragenpulli

Eine Sitzbank und der Jackenknopf

Wiederholt misshandelt soll er sie haben. „Keinesfalls. An jenem Abend haben wir gemeinsam ihren Ohrring gesucht und sie hat sich dabei den Kopf an der Sitzbank angeschlagen.“ Und die abgerissene Halskette? „Sie ist unglücklich bei einer Umarmung an meinem Jackenknopf hängen geblieben.“ Die Niederösterreicherin widerspricht vehement. Auch, was den folgenden Tag betrifft, gehen die Erinnerungen diametral auseinander. Mit vorgehaltener Schrotflinte soll der passionierte Jäger gedroht haben, die Frau zu erschießen. „Das ist Unsinn“, sagt der Mann, der zu diesem Zeitpunkt einen „schäbigen Rollkragenpullover“ getragen haben will. So erklärt er, dass er sich mehrmals am Hals gekratzt hat, als ihn die Polizei abholte. Beamte wiederum wollen gesehen haben, dass er das Zeichen des Halsabschneidens gegenüber der Freundin gemacht habe. Die Richterin bezeichnet dies als „haarsträubend“.