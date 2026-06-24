Schulen können „hitzefrei“ selbst entscheiden

Klimatisierte Klassenräume und Exkursionen

Das Oberstufenrealgymnasium Güssing hat dazu allerdings gar keine Veranlassung. Direktor Robert Antoni: „Wir haben acht klimatisierte Klassenräume und dank unserer eigenen Fotovoltaikanlage auch die Energie dafür.“ Derzeit läuft das Projekt Kunstwoche, wo die Schüler dazu angehalten sind, sich durchs ganze Gebäude zu bewegen und auch den Freibereich zu besuchen. Nächste Woche winken Exkursionen oder gleich der Besuch im Bad. In Vorfreude auf die Ferien sind die Schüler des BORG in Eisenstadt einfach schon viel im Schwimmbad, wie Direktorin Petra Mayer informiert. In der Schule werden kühlere Bereiche genützt.