Schulen können „hitzefrei“ selbst entscheiden

Die hohen Temperaturen sind eine große Belastung für Schüler. Bildungsstätten können ab jetzt individuell über den Unterrichtsschluss entscheiden. Eltern müssen informiert sein.
In Ausnahmesituationen, wie etwa der herrschenden Hitzewelle können Schulen autonom über Maßnahmen wie hitzefrei oder früherem Unterrichtsschluss entscheiden. Bildungsdirektor Alfred Lehner: „Wir müssen dazu nicht warten, bis vom Ministerium eine einheitliche Vorgabe kommt. Wichtig ist für die Pflichtschulen, dass sie das mit den Eltern abstimmen. Die müssen rechtzeitig bescheid wissen, damit jemand daheim ist, wenn der Schüler heimkommt.“ Die Klassenvorstände rufen dann die Eltern an. Bei Oberstufenschülern ist das nicht nötig.
Klimatisierte Klassenräume und Exkursionen
Das Oberstufenrealgymnasium Güssing hat dazu allerdings gar keine Veranlassung. Direktor Robert Antoni: „Wir haben acht klimatisierte Klassenräume und dank unserer eigenen Fotovoltaikanlage auch die Energie dafür.“ Derzeit läuft das Projekt Kunstwoche, wo die Schüler dazu angehalten sind, sich durchs ganze Gebäude zu bewegen und auch den Freibereich zu besuchen. Nächste Woche winken Exkursionen oder gleich der Besuch im Bad. In Vorfreude auf die Ferien sind die Schüler des BORG in Eisenstadt einfach schon viel im Schwimmbad, wie Direktorin Petra Mayer informiert. In der Schule werden kühlere Bereiche genützt.
Bei großer Hitze: Ab ins Freibad
Ein neuer Zubau bietet den Schülern der Mittelschule Gols auch klimatisierte Klassen. Direktorin Petra Beck nützt aber alle Möglichkeiten: „Wir haben das Freibad gleich gegenüber, natürlich findet der Turnunterricht dort statt. Hitzefrei wird nicht nötig sein.“ Gesunde Abwechslung bietet Direktor Stefan Wessely an der Sportmittelschule Oberschützen: „Wir sind mal drin und mal draußen. Natürlich gibt es Schwimmbadbesuche aber auch Sportveranstaltungen wie den Schultriathlon, der im Schwimmbad endet. Dazu möglichst viel Unterricht im Grünen und nächste Woche ein Sport- und Spielefest.“
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