Schulschließungen: Schülerzahl entscheidet jetzt

Der Wallfahrtsort Loretto ist eine der kleinsten Gemeinden Österreichs. Rund 520 Einwohner zählt der Ort, in die Volksschule gehen derzeit 15 Kinder. Die Schule wird einklassig geführt, mit einer Direktorin und zwei Lehrerinnen. Es habe aber schon Jahre gegeben, da seien es nur sieben oder acht Schüler gewesen, sagt Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP). Künftig könnte das zu einem Problem werden.