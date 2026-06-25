Schüler helfen in Küchen und Pflegeheimen mit

140 Schulklassen trotzen der Hitze und packen in den unterschiedlichsten gemeinnützen Organisationen an.
Im Rahmen der Wiener Ehrenamtswoche konnten sich Schulen heuer wieder für 84 gemeinnützige Projekte von 44 Organisationen anmelden. Unter dem Motto „Einfach mitmachen!“ konnten sich Schulklassen von der Volksschule bis zur Oberstufe beteiligen. Organisiert wird die Woche von der Stadt gemeinsam mit WienXtra.
Seit Mittwoch engagieren sich nun 3400 Schüler in ganz Wien. Sie helfen bei der Organisation von Flohmärkten oder gestalten einen Abenteuerspielplatz für Papageien im Papageienschutzzentrum.
Andere entfernen invasive Pflanzen auf der Donauinsel oder leisten Senioren in Einrichtungen Gesellschaft. Etwa in Form von Karaoke oder bei Tischtennis-Duellen.
Die Projekte finden während der Schulzeit statt. Der Einsatz dauert je nach Projekt mindestens drei Stunden, kann sich aber auch über mehrere Tage erstrecken.
Die Ehrenamtswoche findet heuer zum sechsten Mal statt und geht bis 1. Juli. In den vergangenen Jahren haben insgesamt über 19.500 Schüler teilgenommen.
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