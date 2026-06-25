Schüler helfen in Küchen und Pflegeheimen mit

Im Rahmen der Wiener Ehrenamtswoche konnten sich Schulen heuer wieder für 84 gemeinnützige Projekte von 44 Organisationen anmelden. Unter dem Motto „Einfach mitmachen!“ konnten sich Schulklassen von der Volksschule bis zur Oberstufe beteiligen. Organisiert wird die Woche von der Stadt gemeinsam mit WienXtra.