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Familie verlor alles

Nachglühende Zigarette löste Gasthaus-Inferno aus

Niederösterreich
25.06.2026 16:50
Was nach dem Löscheinsatz übrig blieb, versetzte die Familie in Schock über ihr verlorenes ...
Was nach dem Löscheinsatz übrig blieb, versetzte die Familie in Schock über ihr verlorenes Zuhause.(Bild: FF Bisamberg / FF Korneuburg)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Am vergangenen Dienstagnachmittag rückten mehrere Feuerwehren zum Gasthaus Gamshöhe am Bisamberg aus. Der Dachstuhl stand komplett in Flammen. Nun stellte die Polizei den erschreckenden Auslöser fest. 

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Nach den verheerenden Flammen und Rauchwolken auf der Gamshöhe in Bisamberg verdichten sich die Hinweise auf die Ursache des Feuers:  Wie nun bekannt wurde, dürfte eine achtlos entsorgte Zigarette den Großbrand ausgelöst haben. Das Landes- und Bundeskriminalamt fand in der Zerstörung „heiße, nachglühende Teilchen“, die wohl auf eine ausgedempfte Zigarette hindeuten. 

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Das Gasthaus stand am Dienstagnachmittag in Vollbrand, fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Kurz bestand die Sorge, dass nicht genug Löschwasser vorhanden sein würde. Der Brand breitete sich bei der Hitze schnell aus. Wären Flammen auf den umliegenden Wald übergegangen wäre das eine noch größere Katastrophe gewesen. 

Familie verlor ihr Zuhause
Der Dachstuhl des Hauses wurde von den Flammen komplett zerstört. Drei Personen wurden verletzt. Die Einsatzkräfte retteten zudem drei Katzen, die sie lebend in dem brennenden Haus gefunden hatten. Vor wenigen Jahren noch sei das Gasthaus Gamshöhe leer gestanden, lange wurde nach einem Nachfolger gesucht. Die jungen Betreiber Anastasiya und Abdullah K. hatten sich ein erfolgreiches Leben aufgebaut. 

Auch drei Katzen mussten nach dem Feuer versorgt werden.
Auch drei Katzen mussten nach dem Feuer versorgt werden.(Bild: FF Bisamberg)

„Wer uns kennt, weiß, wie viel Liebe, Arbeit und Leidenschaft wir jeden einzelnen Tag in dieses Haus gesteckt haben“, gibt die Familie auf Facebook nach dem Brand bekannt. Viele Veranstaltung, die in nächste Zeit im Gasthaus stattgefunden hätten, mussten schweren Herzens abgesagt werden. „Wir sind am Boden zerstört“. Die Gemeinde zeigt sich unter der Wortmeldung der Familie hilfreich mit zahlreichen Sachspenden und Worten, die wieder Hoffnung geben. 

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