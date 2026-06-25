Nachglühende Zigarette löste Gasthaus-Inferno aus

„Wer uns kennt, weiß, wie viel Liebe, Arbeit und Leidenschaft wir jeden einzelnen Tag in dieses Haus gesteckt haben“, gibt die Familie auf Facebook nach dem Brand bekannt. Viele Veranstaltung, die in nächste Zeit im Gasthaus stattgefunden hätten, mussten schweren Herzens abgesagt werden. „Wir sind am Boden zerstört“. Die Gemeinde zeigt sich unter der Wortmeldung der Familie hilfreich mit zahlreichen Sachspenden und Worten, die wieder Hoffnung geben.