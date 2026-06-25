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Kein Warmwasser: Was Wiener jetzt tun können

Wien
25.06.2026 13:10
Insgesamt handelt es sich um rund 140 Hausanschlüsse.
Insgesamt handelt es sich um rund 140 Hausanschlüsse.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Kein Warmwasser mitten im Sommer: Tausende Wiener in Teilen von Penzing und Ottakring müssen seit Donnerstag auf warmes Wasser verzichten. Betroffen sind allerdings ausschließlich Haushalte, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Damit niemand auf eine Dusche verzichten muss, wurden mehrere Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

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Von der Unterbrechung betroffen sind ausschließlich einzelne Straßenzüge im 14. und 16. Bezirk, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Insgesamt handelt es sich um rund 140 Hausanschlüsse. Wie viele Menschen genau betroffen sind, kann Wien Energie nicht beziffern.

Warum wird Warmwasser abgedreht?
Die Bewohner wurden bereits mit Informationsschreiben und Aushängen in den Häusern verständigt. Die Unterbrechung dauert von Donnerstag, 25. Juni, 6 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 9 Uhr. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an der sogenannten Flötzersteig-Leitung, die bereits seit 1963 in Betrieb ist.

Das müssen Betroffene wissen:

  • Wer? Fernwärme-Haushalte in Teilen des 14. und 16. Bezirks (rund 140 Hausanschlüsse).
  • Wann? 25. Juni, 6 Uhr, bis 29. Juni, 9 Uhr. 
  • Duschen? Duschcontainer, Sportstätten und barrierefreie Duschen stehen zur Verfügung.
  • Gratis-Bäder: Freier Eintritt in alle Wiener Hallen-, Frei- und Brausebäder von 25. bis 30. Juni.
  • Hilfe: Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Personen.
  • Bin ich betroffen? Wien Energie hat betroffene Haushalte bereits informiert.

Diese Alternativen gibt es:
Damit Betroffene trotz der Abschaltung duschen können, richten Wien Energie und Wiener Netze mehrere Ersatzangebote ein. Neben frei zugänglichen Duschcontainern stehen auch Duschen in ausgewählten Sportstätten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es barrierefreie Duschmöglichkeiten sowie einen Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Personen.

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Kostenloser Eintritt in alle Wiener Bäder
Außerdem erhalten betroffene Haushalte Wertkarten für den kostenlosen Eintritt in alle Wiener Hallen-, Frei- und Brausebäder. Diese können von 25. bis 30. Juni eingelöst werden.

Krankenhäuser ausgenommen
Für kritische Einrichtungen wie das Hanusch-Krankenhaus und die Klinik Ottakring wurde eine Ersatzversorgung eingerichtet. Sie bleiben während der gesamten Bauarbeiten weiterhin mit Fernwärme versorgt.

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