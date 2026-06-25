Kein Warmwasser: Was Wiener jetzt tun können

Kein Warmwasser mitten im Sommer: Tausende Wiener in Teilen von Penzing und Ottakring müssen seit Donnerstag auf warmes Wasser verzichten. Betroffen sind allerdings ausschließlich Haushalte, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Damit niemand auf eine Dusche verzichten muss, wurden mehrere Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.