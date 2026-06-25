Einen Kreidl bringt nichts so schnell aus der Ruhe

Die Kinder halten auf Trab

Kein Problem: Denn der große Zillertaler fühlt sich bei Kuopion Palloseura auch nach gut fünfeinhalb Jahren (noch Vertrag bis Ende 2028) weiter pudelwohl. Nicht nur der „halbe Finne“ – auch seine einheimische Frau Niina und ihre Zwillinge. „Die halten uns aktuell ganz schön auf Trab mit ihren eineinhalb Jahren, quatschen auf Deutsch und Finnisch zwar nicht permanent, aber echt viel . . .“