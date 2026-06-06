„Ehrenamt ist ein Spiegel unserer Gesellschaft“

„Krone“: Als langjährige Ehrenamtliche und studierte Afrikawissenschaftlerin haben Sie sich intensiv mit dem Thema Ehrenamt beschäftigt. Was hat ursprünglich Ihr Interesse daran geweckt?

Alexandra Hilkenmeier: Ehrenamtliches Engagement wird oft innerhalb der Familie an die nächste Generation weitergegeben. So war es auch bei mir. Ehrenamtlich tätig zu sein, gehörte schon von meiner Kindheit an zu meinem Leben. Unter anderem bei der Katholischen Jungschar, beim Alpenverein, beim Österreichischen Jugendrotkreuz, bei der Bundesjugendvertretung und auch bei einem Freiwilligendienst in Ghana.