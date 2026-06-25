41-Jähriger verprügelte seine Ex-Freundin in Bar

Die Flucht ergriffen

Doch damit war die Auseinandersetzung offenbar noch nicht beendet. Wenig später soll der Mann auch bei der Wohnadresse der Frau aufgetaucht sein. Dort wollte er sich aus noch unbekannten Gründen Zutritt verschaffen, rechnete jedoch nicht damit, dass die Schwester des Opfers anwesend war. Diese bemerkte den Mann, woraufhin er sofort die Flucht ergriff.