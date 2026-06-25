41-Jähriger verprügelte seine Ex-Freundin in Bar

Nach einer Attacke trotz aufrechtem Annäherungsverbot wollte ein 41-Jähriger in Niederösterreich dann auch noch in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Doch die Schwester des Opfers vertrieb ihn.
Nach gleich mehreren Vorfällen sitzt ein 41-jähriger Mann nun in Untersuchungshaft. Der türkische Staatsbürger soll trotz eines bestehenden Annäherungs- und Betretungsverbots seine ehemalige Lebensgefährtin immer wieder verfolgt und bedrängt haben.
Am Sonntag löste er einen Polizeieinsatz in Pressbaum im Bezirk St. Pölten aus. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Beschuldigte seine Ex-Partnerin (34) in einem Lokal angetroffen und dort geschlagen haben. Die Frau wurde dabei verletzt.
Die Flucht ergriffen
Doch damit war die Auseinandersetzung offenbar noch nicht beendet. Wenig später soll der Mann auch bei der Wohnadresse der Frau aufgetaucht sein. Dort wollte er sich aus noch unbekannten Gründen Zutritt verschaffen, rechnete jedoch nicht damit, dass die Schwester des Opfers anwesend war. Diese bemerkte den Mann, woraufhin er sofort die Flucht ergriff.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Die Polizei konnte den 41-Jährigen wenig später festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der Beschuldigte steht im Verdacht der Körperverletzung, der beharrlichen Verfolgung, der gefährlichen Drohung sowie der Nötigung.
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