Udo Jürgens Bruder: Blätter-Kunst gegen Vergessen

Aber auch für Liebhaber historischer Schätze ist wieder einiges geboten. Etwa in Form einer Laterndluhr aus dem 19. Jahrhundert. Auch eine monumentale griechische Vase aus Apulien sowie ein originaler Helm aus den Alexander-Kriegen können im Rahmen der Messe erstanden werden. Für tierliebe Kunstfreunde empfehlenswert: Eine Hundebrosche von Frascarolo (1970er).