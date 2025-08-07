Udo Jürgens Bruder: Blätter-Kunst gegen Vergessen

Die Kunstmesse „Art&Antique“ startet am Samstag in der Salzburger Residenz. Mit dabei sind bei der heurigen Ausgabe der Messe aber nicht nur antike Höhepunkte. So wird das Kunsthaus Wiesinger auch zeitgenössische Kunst von Jakob Gasteiger und Manfred Bockelmann, dem Bruder von Schlagerstar Udo Jürgens, in Salzburg ausstellen.
Zu sehen und auch zu kaufen sein werden Werke aus Bockelmanns Zyklus „Das Sterben der Blätter“. Darin beschäftigt sich der 82-jährige Maler mit den Themen Vergänglichkeit und der Hervorhebung von leicht zu übersehenden Schönheiten des Alltags.
Aber auch für Liebhaber historischer Schätze ist wieder einiges geboten. Etwa in Form einer Laterndluhr aus dem 19. Jahrhundert. Auch eine monumentale griechische Vase aus Apulien sowie ein originaler Helm aus den Alexander-Kriegen können im Rahmen der Messe erstanden werden. Für tierliebe Kunstfreunde empfehlenswert: Eine Hundebrosche von Frascarolo (1970er).
