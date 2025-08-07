Vorteilswelt
In Salzburg zu sehen

Udo Jürgens Bruder: Blätter-Kunst gegen Vergessen

Salzburg
07.08.2025 11:00
Manfred Bockelmann mit seinem verstorbenen Bruder Udo Jürgens
Manfred Bockelmann mit seinem verstorbenen Bruder Udo Jürgens

Die Kunstmesse „Art&Antique“ startet am Samstag in der Salzburger Residenz. Mit dabei sind bei der heurigen Ausgabe der Messe aber nicht nur antike Höhepunkte. So wird das Kunsthaus Wiesinger auch zeitgenössische Kunst von Jakob Gasteiger und Manfred Bockelmann, dem Bruder von Schlagerstar Udo Jürgens, in Salzburg ausstellen. 

0 Kommentare

Zu sehen und auch zu kaufen sein werden Werke aus Bockelmanns Zyklus „Das Sterben der Blätter“. Darin beschäftigt sich der 82-jährige Maler mit den Themen Vergänglichkeit und der Hervorhebung von leicht zu übersehenden Schönheiten des Alltags.

In seinen Werken behandelt Manfred Bockelmann das Thema Vergänglichkeit.
In seinen Werken behandelt Manfred Bockelmann das Thema Vergänglichkeit.
Lesen Sie auch:
Dirigent Christian Blex wurde ausgezeichnet.
Salzburger Festspiele
Christian Blex gewinnt Jungdirigenten-Award
04.08.2025

Aber auch für Liebhaber historischer Schätze ist wieder einiges geboten. Etwa in Form einer Laterndluhr aus dem 19. Jahrhundert. Auch eine monumentale griechische Vase aus Apulien sowie ein originaler Helm aus den Alexander-Kriegen können im Rahmen der Messe erstanden werden. Für tierliebe Kunstfreunde empfehlenswert: Eine Hundebrosche von Frascarolo (1970er).

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
