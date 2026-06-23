Komplett autarkes Haus: „Könnte Strom verschenken“

„Ich muss im Winter nicht frieren und mich auch niemals kalt duschen“, betont Strasser. Der Techniker hat die Batterieanlage für sein Haus mit 165 Quadratmetern Wohnfläche selbst geplant, entworfen und entwickelt. Die exakte Zusammenstellung der Module hat der Elektroingenieur mittlerweile gar zum Patent angemeldet. „Das autarke Haus war auch das Thema meiner Diplomarbeit – mein Professor war begeistert“, sagt der Salzburger.