Nach Quarantäne ist Kongos Super-Fan wieder zurück

Spieler, die über Nacht zu Instagram-Stars werden, Enten als Maskottchen oder ein Australier, der sich mit einer Hypothek auf sein Haus bereits die sechste Weltmeisterschaft gönnt. Ja, die größte Fußball-WM aller Zeiten schreibt die kuriosesten Geschichten – und auch die DR Kongo sorgt nun für Schlagzeilen.
Wenn sein Land spielt, steht er stets auf der Tribüne – regungslos, den Blick in die Ferne gerichtet, den rechten Arm erhoben. Wie eine Statue. Fangesänge, Jubelschreie, Wutanfälle, Tränen gibt es bei ihm nicht. Die Rede ist von Michel Nkuka Mboladinga. Ein 49-Jähriger aus dem flächenmäßig zweitgrößten und nach der Bevölkerungszahl viertgrößten Staat Afrikas, der sich „Lumumba Vea“ nennt und aufgrund seines kuriosen Fan-Rituals mittlerweile weltbekannt ist.
Bei Überraschung gefehlt
Beim Auftaktspiel der Demokratischen Republik Kongo gegen Portugal, wo man beim ersten WM-Spiel seit 52 Jahren mit einem 1:1 überraschte, fehlte „Lumumba“ aber. Denn aufgrund der dramatischen Ebola-Situation in der Heimat durften viele Fans erst gar nicht zur WM mitreisen, auf Drängen von Regierungschef Felix Tshisekedi und auf Wunsch der Landleute wurde der Super-Fan aber in die offizielle Delegation aufgenommen, damit er dabei sein kann.
„Gott sei Dank für seine Gnade“
Zuvor musste er aber noch in Quarantäne, die aber nun zumindest rechtzeitig vorm zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien (Mittwoch, 4 Uhr – im Liveticker) in Guadalajara endete. Bereits am Montag kam „Lumumba“ in Mexiko an, ein Video seiner Ankunft veröffentlichte er auf Instagram. „Gott sei Dank für seine Gnade. Wir sind gut angekommen“, schrieb er dazu.
Aber warum macht der „Talisman“ der Nationalmannschaft das überhaupt? „Ich stehe reglos da, weil ich glaube, dass es dem Team emotionale Ausdauer gibt“, wurde er vom „Wall Street Journal“ zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.