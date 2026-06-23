Nach Quarantäne ist Kongos Super-Fan wieder zurück

Bei Überraschung gefehlt

Beim Auftaktspiel der Demokratischen Republik Kongo gegen Portugal, wo man beim ersten WM-Spiel seit 52 Jahren mit einem 1:1 überraschte, fehlte „Lumumba“ aber. Denn aufgrund der dramatischen Ebola-Situation in der Heimat durften viele Fans erst gar nicht zur WM mitreisen, auf Drängen von Regierungschef Felix Tshisekedi und auf Wunsch der Landleute wurde der Super-Fan aber in die offizielle Delegation aufgenommen, damit er dabei sein kann.