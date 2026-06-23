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Opfer Leben gerettet!

Amy Adams wurde nach Messerattacke zur Heldin

Society International
23.06.2026 16:00
Amy Adams eilte dem Opfer einer Messerattacke zu Hilfe und wurde zur mutigen Lebensretterin.
Amy Adams eilte dem Opfer einer Messerattacke zu Hilfe und wurde zur mutigen Lebensretterin.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Amy Adams hat einem Mann nach einer Messerattacke möglicherweise das Leben gerettet: dank Erste-Hilfe-Kenntnissen, die sie während ihrer Arbeit an einer Krankenhausserie erlernt hatte.

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Die Schauspielerin erzählte im Podcast „SmartLess“, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo, ihrer 15-jährigen Tochter Aviana und ihrem Vater Richard gerade ein Restaurant in Santa Monica, Kalifornien, verlassen hatte, als sie draußen plötzlich Schreie hörte.

Adams eilte Opfer von Messerattacke zur Hilfe
„Wir kamen gerade aus unserem Lieblingsrestaurant in Santa Monica. Da schrien einige Leute, und ein Mann lief herum. Sie riefen: ,Er stirbt!‘“, schilderte Adams den Schock-Moment. Ihr Mann habe sofort erkannt, was vorgefallen war. „Mein Mann sagte: ,Das ist Blut!‘ Ich antwortete: ,Darren, bleib bei unserer Tochter.‘ Mein Vater und ich sind sofort hingelaufen.“

Amy Adams verriet jetzt, dass ihr die Rolle in einer Krankenhaus-Serie hilfreich bei der Rettung ...
Amy Adams verriet jetzt, dass ihr die Rolle in einer Krankenhaus-Serie hilfreich bei der Rettung eines Menschenlebens gewesen sei.(Bild: APA/Getty Images/AFP Frazer Harriso)

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann eine Stichverletzung am Hals erlitten hatte: „Er blutete stark und seine Freunde waren völlig panisch.“ Zufällig hatten die Hollywood-Darstellerin und ihr Vater Strandhandtücher dabei, die sie nutzten, um die Blutung einzudämmen.

Erste Hilfe dank Serien-Rolle
„Ich saß neben ihm und sagte: ,Du musst deinen Puls beruhigen. Atme tief ein. Je mehr du kämpfst, desto schneller wirst du verbluten. Leg dich hin. Lass uns das hochlagern‘“, erzählte Adams weiter.

Die Oscar-nominierte Schauspielerin erklärte, dass ihr ihre Rolle in der Krankenhausserie „Dr. Vegas“ aus dem Jahr 2004 geholfen habe. Dort habe sie grundlegende medizinische Kenntnisse und Erste-Hilfe-Maßnahmen gelernt.

Tränenreicher Dank
Besonders bewegend war für Amy Adams ein Wiedersehen mit dem Opfer etwa ein Jahr später: „Ein Mann kam in einem Restaurant auf mich zu und sagte: ,Ich habe gehört, dass du und dein Vater dabei wart, als jemand niedergestochen wurde.‘“

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Zunächst habe sie die Situation nicht erfasst: „Plötzlich dachte ich: ,Oh mein Gott, du bist es!‘ Es war tatsächlich dieser Mann.“ Er sei damals mit seinem Sohn unterwegs gewesen und habe Tränen in den Augen gehabt. Wie es zu der Messerattacke gekommen war, weiß Amy Adams bis heute nicht genau.

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