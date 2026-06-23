Amy Adams wurde nach Messerattacke zur Heldin

Zunächst habe sie die Situation nicht erfasst: „Plötzlich dachte ich: ,Oh mein Gott, du bist es!‘ Es war tatsächlich dieser Mann.“ Er sei damals mit seinem Sohn unterwegs gewesen und habe Tränen in den Augen gehabt. Wie es zu der Messerattacke gekommen war, weiß Amy Adams bis heute nicht genau.